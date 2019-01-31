Son Dakika Haberleri: M. Başakşehir Onur Güney ve Harun Kahraman ile 4.5 Yıllık İmzaladı

M. Başakşehir Onur Güney ve Harun Kahraman ile 4.5 Yıllık İmzaladı

2 saat önce

Medipol Başakşehir, altyapısında yetişen Onur Güney ve Harun Kahraman ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

M. Başakşehir Onur Güney ve Harun Kahraman ile 4.5 Yıllık İmzaladı, System.String[]
Medipol Başakşehir, altyapısında yetişen Onur Güney ve Harun Kahraman ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama, "Kulübümüz, altyapımızdan yetişen Onur Güney ve Harun Kahraman ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Her iki futbolcuya sözleşmelerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:31 Kaynak: İHA

Spor
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