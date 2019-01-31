M. Başakşehir Onur Güney ve Harun Kahraman ile 4.5 Yıllık İmzaladı
2 saat önce
Medipol Başakşehir, altyapısında yetişen Onur Güney ve Harun Kahraman ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Medipol Başakşehir
, altyapısında yetişen Onur Güney
ve Harun Kahraman
ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama, "Kulübümüz, altyapımızdan yetişen Onur Güney ve Harun Kahraman ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Her iki futbolcuya sözleşmelerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:31 Kaynak: İHA
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