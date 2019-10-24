M. Başakşehir - Wolfsberger maçından kareler -2-
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- M. Başakşehir - Wolfsberger maçından kareler İSTANBUL - M. Başakşehir - Wolfsberger maçından kareler.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:35 Kaynak: İHA
- M. Başakşehir - Wolfsberger maçından kareler
İSTANBUL - M. Başakşehir - Wolfsberger maçından kareler
Başakşehir'in rakibi Wolfsberger'den çarpıcı asker selamı açıklaması! Medipol Başakşehir, Wolfsberger'i 1-0 yendi! Beşiktaş'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti 4 maça çıktı! Abdullah Avcı, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi