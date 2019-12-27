M.E.O. Clash Royale oyununda şampiyon belli oluyor

Red Bull M.E.O. Clash Royale oyununda finale gelindi. 4 eleme sonucunda rakiplerini geçmeyi başaran 32 oyuncu yarın (28 Aralık) gerçekleştirilecek büyük finalde şampiyon olmak için mücadele verecek.



Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenalarından Red Bull M.E.O. Clash Royale oyununda yarın (28 Aralık) final heyecanı yaşanacak. Red Bull M.E.O.'da çevrimiçi elemeler 14-15 ve 21-22 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. 4 eleme sonucunda rakiplerini geçmeyi başaran 32 oyuncu yarın gerçekleştirilecek büyük finalde şampiyon olmak için mücadele verecek. Finalde şampiyon olacak oyuncu, İspanya'daki Dünya finalinde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak. Oyunseverlerin turnuvayla ilgili detayları web sitesinden öğrenebilecekleri belirtildi.



Büyük finalin ünlü yayıncılar Rozetmen ve Oyun Gemisi'nin sunumlarıyla internet üzerinden naklen yayınlanacağı aktarıldı. 37 ülkede elemeleri gerçekleştirilen oyunun dünya şampiyonunun, 2020 yılının Nisan ayında İspanya'daki Dünya Finali'nde belli olacağı belirtildi. - İSTANBUL