M'Gladbach futbolcuları gelirlerinden vazgeçti! Corona virüs salgını sonrası... - Son Dakika
Son Dakika Spor M'Gladbach futbolcuları gelirlerinden vazgeçti! Corona virüs salgını sonrası... - Son Dakika Spor

M'Gladbach futbolcuları gelirlerinden vazgeçti! Corona virüs salgını sonrası...

6 saat önce

Takımın Sportif Direktörü Max Eberl, kulübün internet sayfasında yer alan röportajda, futbolcuların kulübe ve taraftarlara yardımcı olunması durumunda aldıkları ücretlerinden vazgeçeceği teklifini yaptıklarını belirtti.

M'Gladbach futbolcuları gelirlerinden vazgeçti! Corona virüs salgını sonrası..., System.String[]

Takımın Sportif Direktörü Max Eberl, kulübün internet sayfasında yer alan röportajda, futbolcuların kulübe ve taraftarlara yardımcı olunması durumunda aldıkları ücretlerinden vazgeçeceği teklifini yaptıklarını belirtti.


"Ben bu gençlerle gurur duyuyorum." ifadelerini kullanan Eberl, herkesin iyi ve kötü günde Borussia Mönchengladbach kulübü için yan yana durduğunu vurguladı.


Eberl, teknik ekibin ve yöneticilerin de futbolculara katılarak gelirlerin bir kısmından feragat edeceklerini kaydetti.


Alman basınında da bu uygulamayla kulübün yaklaşık 1 milyon avro tasarruf etmesi beklendiği ve bu şekilde kulüpteki diğer çalışanların maaşlarının ödenebileceği ifade edildi.


Almanya'da 1. ve 2. lig futbol karşılaşmalarının, Kovid-19 salgını sebebiyle 2 Nisan'a kadar askıya alınmıştı. Futbol maçlarının oynanmamasından dolayı kulüpler seyirci ve televizyon gelirleri alamadığı için ciddi maddi kayıp yaşıyor.


Borussia Mönchengladbach, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:30 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek Mert Hakan Yandaş: "Alınan bu karara teşekkür ederiz"
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi         
14:04
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek         
13:40
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
13:33
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı         
11:46
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak         
11:42
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti         
11:41
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı         
11:00
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı         
10:55
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı         
10:25
Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum         
10:16
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı         
09:52
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 23:01:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: M'Gladbach futbolcuları gelirlerinden vazgeçti! Corona virüs salgını sonrası... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]