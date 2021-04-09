M. Ü. ve Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyası'na yoğun ilgi - Son Dakika

Ulusal kan stoklarına katkı sağlamak için Kızılay'ın desteğinde Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından gerçekleştirilen "Kan Bağışı Kampanyası"nın ilk gününde İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, futbol dünyasının ünlü Teknik Direktörü Giray Bulak, Üst Klasman Hakemi Mete Kalkavan, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Ahmet Erdoğan, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kızılet, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nail Yılmaz, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İclal Atilla, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sağlam, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkan Yardımcısı Atilla Aras, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İstanbul Genel Sekreteri Asım Özdemir, Beykoz ilçesi muhtarları, amatör spor kulüpleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katılım sağlayarak, kan bağışında bulundular.

Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'ndeki Spor Bilimleri Fakültesi'nde Kızılay tarafından kurulan 10 yataklı kan verme ünitelerinde saat 11:00-19:30 arasında kan bağışları alındı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu paydaşlığındaki sosyal sorumluluk projesi yarın Anadolu Yakası'ndaki 6 belediyenin desteğiyle belirlenen alanlarda halka açık olarak devam edecek. Vatandaşlar, Çekmeköy Madenler Metro Durağı, Beykoz On Çeşme Meydanı, Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi önü, Ataşehir Örnek Mahallesi Örnek Camisi önü, Kadıköy Beşiktaş İskelesi önü ve Ümraniye Çarşı Durağı önünde kurulacak kan alma ünitelerinde kan bağışında bulunabilecek.

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kızılet Dekanı Prof. Dr. Ali Kızılet, yola çıkış amaçlarının bir mesaj vermek olduğunu vurgulayarak, "Virüs bulaşıcı ama biz iyiliğin de bulaşıcı olduğuna inanıyoruz. Bizim amacımız, kan bağışının sınırlı olduğu bu dönemde topluma bu mesajı vermekti. Koşullar zorlu ama biz bu koşulların zorluğu içerisinde sporcu kimliğimizle mücadele etmeyi bilmeliyiz. Çok değerli katılımcılarımız da bu çabamızın karşılığını aldık diye düşünüyorum. Kan bağışı ile ilgili özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız için güzel projelerimiz var. Önümüzdeki yıl öğrencilerimizle birlikte bu kan bağışı kampanyasını çok daha genişletilmiş olarak gerçekleştireceğiz. Pandemi kurallarına uyarak, yoğun bir katılımla güzel bir proje gerçekleştirdik" açıklamalarında bulundu.