M1 işlemcili iPad Air PUBG testi! BİLGİSAYAR İŞLEMCİSİNİ ZORLADIK!

Apple, 8 Mart'ta düzenlediği Peek Performance etkinliğinde yeni ürünlerini tanıttı. Etkinlikte tüm odak iPhone SE 2022'de olsa da M1 iPad Air de öne çıkmayı başardı. Peki böylesine güçlü bir işlemciden güç alan tabletin PUBG: Mobile performansı nasıl? M1 iPad Air PUBG testi videosuyla karşınızdayız.
M1 işlemcili iPad Air PUBG testi
Sihirli Elma YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda M1 işlemcili iPad Air'ı PUBG: Mobile testine soktuk. Kısacası tabletin bilgisayar işlemcisini bir hayli zorladık. Sözü daha fazla uzatmadan sizleri videomuzla baş başa bırakalım. İyi seyirler!
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İlk olarak M1 işlemcili iPad Air'in PUBG: Mobile'ı kaç saniyede açtığına bakıyoruz. Yaptığımız ölçümlere göre 20,14 saniyede başlangıç ekranına geliyor. Ayrıca oyunun grafik ayarlarında Akıcı 60 FPS ve UHD 45 FPS desteklediğini belirtelim.
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Tabletin şarjı oyuna başlamadan önce yüzde 99. Öte yandan sıcaklığı da ortalama 29 derece. 28 dakikalık oyun sonrası ise sonuçlar oldukça şaşırtıcı. Zira tabletin şarjı yüzde 90'a geriliyor ve sıcaklığı ise 34 derece seviyelerine çıkıyor.
M1 iPad Air, Türkiye'de 64 GB'lik model için 12 bin 799, 256 GB'lik model için ise 15 bin 799 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
M1 işlemcili iPad Air özellikleri
8 çekirdekli CPU 8 çekirdekli grafik işlemcisi Apple Neural EngineEkranLiquid Retina ekran IPS teknolojisine sahip 10.9 inç (diyagonal) LED arkadan aydınlatmalı Multi-Touch ekran İnç başına 264 piksel (ppi) yoğunlukta 2360 x 1640 çözünürlük Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3) True Tone ekran Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama Tam lamine ekran Yansıma önleyici kaplama yüzde 1,8 yansıtma oranı 500 nit parlaklık Apple Pencil (2. nesil) desteğiDepolama ve RAM64 GB ve 256 GB depolama 8 GB RAMArka Kamera12 MP Geniş kamera, ƒ/1.8 diyafram 5 kata kadar dijital zoom Beş bileşenli lens Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme Panorama (63 Megapiksele kadar) Akıllı HDR 3 Fotoğraflar ve Live Photo'lar için geniş renk yelpazesiyle çekim Fotoğraflara konum bilgisi ekleme Otomatik görüntü stabilizasyonu Seri çekim moduÖn Kamera12 MP Ultra Geniş ön kamera, 122° görüş alanı ƒ/2.4 diyafram Akıllı HDR 3 Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık Sinematik video stabilizasyonu (1080p ve 720p) Fotoğraflar ve Live Photo'lar için geniş renk yelpazesiyle çekim Lens düzeltme Retina Flash Otomatik görüntü stabilizasyonu Seri çekim moduVideo kaydıSaniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği Videoyu oynatırken yakınlaştırma Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)SensörlerTouch ID Üç eksenli jiroskop İvmeölçer Barometre Ortam ışığı sensörüSIM kartNano SIM (Apple SIM ile uyumlu) eSIMRenklerUzay Grisi, Yıldız Işığı, Pembe, Mor ve MaviHoparlör ve mikrofonAramalar, video kaydı ve ses kaydı için çift mikrofon Stereo hoparlörlerGiriş/ ÇıkışUSB-C ile şarj DisplayPort 2. nesil USB 3.1 (10 Gbps'ye kadar)Bağlantı802.11ax Wi-Fi 6; eşzamanlı çift bant (2.4 GHz ve 5 GHz); MIMO özellikli HT80 Bluetooth 5.0 teknolojisi Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce tabletin oyun performansı nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Teknoloji › M1 işlemcili iPad Air PUBG testi! BİLGİSAYAR İŞLEMCİSİNİ ZORLADIK! - Son Dakika
İşlemciApple M1 çip
8 çekirdekli CPU
8 çekirdekli grafik işlemcisi
Apple Neural EngineEkranLiquid Retina ekran
IPS teknolojisine sahip 10.9 inç (diyagonal) LED arkadan aydınlatmalı Multi-Touch ekran
İnç başına 264 piksel (ppi) yoğunlukta 2360 x 1640 çözünürlük
Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)
True Tone ekran
Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
Tam lamine ekran
Yansıma önleyici kaplama
yüzde 1,8 yansıtma oranı
500 nit parlaklık
Apple Pencil (2. nesil) desteğiDepolama ve RAM64 GB ve 256 GB depolama
8 GB RAMArka Kamera12 MP Geniş kamera, ƒ/1.8 diyafram
5 kata kadar dijital zoom
Beş bileşenli lens
Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme
Panorama (63 Megapiksele kadar)
Akıllı HDR 3
Fotoğraflar ve Live Photo'lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim moduÖn Kamera12 MP Ultra Geniş ön kamera, 122° görüş alanı
ƒ/2.4 diyafram
Akıllı HDR 3
Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
Sinematik video stabilizasyonu (1080p ve 720p)
Fotoğraflar ve Live Photo'lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Lens düzeltme
Retina Flash
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim moduVideo kaydıSaniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı
Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı
Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
Videoyu oynatırken yakınlaştırma
Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)SensörlerTouch ID
Üç eksenli jiroskop
İvmeölçer
Barometre
Ortam ışığı sensörüSIM kartNano SIM (Apple SIM ile uyumlu)
eSIMRenklerUzay Grisi, Yıldız Işığı, Pembe, Mor ve MaviHoparlör ve mikrofonAramalar, video kaydı ve ses kaydı için çift mikrofon
Stereo hoparlörlerGiriş/ ÇıkışUSB-C ile şarj
DisplayPort
2. nesil USB 3.1 (10 Gbps'ye kadar)Bağlantı802.11ax Wi-Fi 6; eşzamanlı çift bant (2.4 GHz ve 5 GHz); MIMO özellikli HT80
Bluetooth 5.0 teknolojisi
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce tabletin oyun performansı nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Teknoloji › M1 işlemcili iPad Air PUBG testi! BİLGİSAYAR İŞLEMCİSİNİ ZORLADIK! - Son Dakika