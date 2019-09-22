Son Dakika Haberleri: M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro seferleri geçici olarak durduruldu
Son Dakika Ekonomi Haber

M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro seferleri geçici olarak durduruldu

14 dakika önce

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TEKNOFEST'e gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla oluşan kalabalık nedeniyle M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro seferlerini geçici olarak durdurdu.

M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro seferleri geçici olarak durduruldu, System.String[]

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TEKNOFEST'e gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla oluşan kalabalık nedeniyle M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro seferlerini geçici olarak durdurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan "İBB'de işe alımlarda torpil var" iddiasına yanıt: Benim için geçerliliği yok
İstanbul Valiliği ve İBB'nin ortak kararıyla Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu E-belediye Bilgi Sistemi, yılda 3 milyar lira tasarruf sağlayacak Çöpten topladığı tahta, sünger ve parkelerden baza yapıp satıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 18:29:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro seferleri geçici olarak durduruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]