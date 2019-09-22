M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro seferleri geçici olarak durduruldu
14 dakika önce
İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TEKNOFEST'e gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla oluşan kalabalık nedeniyle M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro seferlerini geçici olarak durdurdu.
İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TEKNOFEST'e gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla oluşan kalabalık nedeniyle M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro seferlerini geçici olarak durdurdu.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:15
Ekrem İmamoğlu'ndan "İBB'de işe alımlarda torpil var" iddiasına yanıt: Benim için geçerliliği yok İstanbul Valiliği ve İBB'nin ortak kararıyla Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu E-belediye Bilgi Sistemi, yılda 3 milyar lira tasarruf sağlayacak Çöpten topladığı tahta, sünger ve parkelerden baza yapıp satıyor