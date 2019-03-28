M2 Adaptör ile Yeni ve Eski Anakartlara M2 Ssd Takmak
1 saat önce
M2 adaptör kullanarak, yeni ve eski anakartlarınıza M2 SSD takıp son hızda kullanabilirsiniz ancak bilmeniz gereken bazı önemli detaylar var.
M2 adaptör kullanarak, yeni ve eski anakartlarınıza M2 SSD takıp son hızda kullanabilirsiniz ancak bilmeniz gereken bazı önemli detaylar var.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:36 Kaynak: Youtube
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