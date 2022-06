M2 işlemcili MacBook Air'den üzen haber!

Apple, 6-10 Haziran arasında gerçekleştireceği WWDC 2022 etkinliğinde yeni işletim sistemi sürümlerini tanıtacak. Ancak, bir süredir yeni bir MacBook Air duyuracağı söylentileri de yer alıyor. İddiaya göre, yeni MacBook Air, iMac tarzı gökkuşağı serisi yerine yalnızca birkaç renkle piyasaya çıkabilir.

Yeni nesil MacBook Air, yeni renklere sahip olmayacak

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın geliştirici konferansı için yeni bir MacBook Air planladığını birçok kez bildirdi. Bir sızıntı, MacBook Air'in yeni renklerle geleceğini belirtti. Yeni MacBook Air hakkında açıklama yapan Gurman, Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

The much-reported idea of the new MacBook Air coming in a range of "several colors" is probably exaggerated. Right now it comes in space gray, silver and gold. I wouldn't expect more than those colors (though the new gold will be more champagne like) plus my favorite iMac color. pic.twitter.com/vYl56FOikg — Mark Gurman (@markgurman) June 3, 2022

Paylaşımında, Apple'ın yeni nesil MacBook Air'i neden duyurmadığını da söyledi. Gurman'a göre bunun tek nedeni Çin'deki kilitlenmelerin neden olduğu tedarik sorunları. Şu anda Apple'ın internet sitesinde yeni bir M1 MacBook Air'in teslimat süresi, normalden daha uzun. Bu nedenle 3 hafta beklemek zorunda dahi kalabilirler.

WWDC22'de bizi neler bekliyor?

Bunun yanı sıra raporlar, yeni MacBook Air'in 1080p çözünürlüğü destekleyen geliştirilmiş bir FaceTime HD kameraya sahip olacağını da öne sürüyor. Ayrıca son söylentiler, yeni MacBook Air'in, 2021 MacBook Pro'dan ilham alınarak tamamen yeni bir tasarıma sahip olacak. Buna, daha ince çerçeveli bir ekran, MagSafe konektörü ve daha büyük işlev tuşlarına sahip klavye de dahil.

Bu yılın başlarındaki söylentilere göre yeni MacBook Air, A15 Bionic işlemcisini temel alacak yeni Apple Silicon 'M2' işlemcisine sahip olacak. M2, M1 gibi 8 çekirdekli bir CPU'ya sahip olacak. Ancak, bu sefer daha güçlü bir 10 çekirdekli GPU ile yer alacak. M2 yongasının ise mevcut giriş seviyesi M1'in yerini alması bekleniyor.

