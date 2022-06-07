M2 işlemcili MacBook Air ve Pro duyuruldu! İşte özellikleri - Son Dakika
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M2 işlemcili MacBook Air ve Pro duyuruldu! İşte özellikleri

07.06.2022 02:12
M2 işlemcili MacBook Air ve Pro duyuruldu! İşte özellikleri

MacBook Air ve Pro 2022 duyuruldu. M2 yongasıyla gelen yeni MacBook Air 2022 özellikleri ve fiyatı ne? İşte detaylar.

Apple'ın WWDC etkinliği kapsamında MacBook Air ve MacBook Pro 2022 duyuruldu. İki yıl sonra ilk defa görücüye çıkan MacBook Air, M2 yongası ile her zamankinden daha fazla performanslı olacak. İşte yenilenen tasarımıyla MacBook Air 2022.

MacBook Air 2022 özellikleri neler?

WWDC 2022 ile duyurulan yeni MacBook'un göze çarpan ilk değişikliği tasarım tarafında oldu. 2021 model MacBook Pro 14 inç ve MacBook Pro 16 inç'e benzeyen yeni Air, daha ince çerçeveler ile çentikli bir ekrana yer veriyor.

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MacBook Air 2022 ekranı ise Liquid Retina olarak geliyor. Bu, daha önceki modellere kıyasla gözle görülür bir parlaklık ve renklerde artış sağlayacak. 13,6 inçlik bir ekran boyutuna yer veriyor. 500 nit ve öncekinden yüzde 25 daha parlak olan ekran, 1 milyar renk sunuyor.

Donanım tarafında ise MacBook Air kullanıcıları tatmin edecek. MacBook Air ve MacBook Pro 2022'ye M2 yongası güç verecek. Yeni MacBook Air ve Pro, M2 çipine sahip olan ilk Mac cihazı olacak. Yeni yonga, dört verimlilik ve dört yüksek performanslı çekirdek olmak üzere 8 çekirdekli bir CPU'ya sahip. Yeni çip; M1 Pro ve M1 Max'ten daha az, M1'den ise yüzde 18 daha güçlü.

Apple, daha önce MacBook Pro modelleri için duyurduğu MagSafe şarj konektörünü yeni MacBook Air ile de sundu. 30 dakikada %50 şarj olan 67 watt'lık adaptör ile hızlı şarj desteği yer alacak.

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Magic klavye ise Touch ID destekli olacak, fakat Touch Bar bulunmuyor. Bir önceki Air modeline benzer şekilde düşük ışık performansına sahip yeni 1080p kamera ile sunulacak.

MacBook Air özellikleri:

500 nit, 1 milyar renk sunan 13,6 inçlik Liquid Retina ekran

8 çekirdekli CPU, 10 çekirdeğe kadar GPU'dan gücünü alan M2 işlemci

2 TB'a kadar SSD

24 GB'a kadar RAM

18 saate kadar batarya ömrü

MagSafe şarj konektörü

1080p FaceTime HD webcam

11,3 mm kalınlığında ve 1,2 kg ağırlığında

1199 dolar

MacBook Pro özellikleri:

8 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU gücünü alan M2 işlemci

Magic Keyboard ve Touch Bar desteği

24 GB'a kadar RAM

2 TB'a kadar SSD

Touch ID parmak izi sensörü

20 saate kadar batarya ömrü

Aktif soğutma sistemi

Stüdyo kalitesinde mikrofon

1299 dolar

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MacBook Air ve MacBook Pro 2022 fiyatı ne kadar?

WWDC 2022'de duyurulan MacBook Air fiyatı ise 1199 dolar olarak belirlendi. MacBook Pro fiyatı ise 1299 dolardan başlıyor. Apple Türkiye'nin de ilerleyen saatler veya önümüzdeki gün Türkiye fiyatını açıklaması bekleniyor. Ancak fiyatların donanım seçeneklerine göre değişeceğini göz ardı etmeyin.

Güncelleniyor…

Peki siz yeni MacBook Air ve MacBook Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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