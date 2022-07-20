M2 MacBook Air parçalarına ayrıldı - Son Dakika
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M2 MacBook Air parçalarına ayrıldı

20.07.2022 09:00
M2 MacBook Air parçalarına ayrıldı

M2 MacBook Air, iFixit ekibi tarafından parçalarına ayrıldı. Yeni modelin içeriğini inceleyen ekip, tasarım detaylarına değindi.

Apple, WWDC22 etkinliğinde M2 işlemcili MacBook ailesini tanıttı. iFixit ekibi, geçtiğimiz günlerde satışa sunulan M2 MacBook Air modelinin içini açtı.

M2 MacBook Air parçalarına ayrıldı

Yeni modeli parçalarına ayıran ekip, alt kapağın dört vidaya sahip olduğunu ve sökme işleminin kolay hale getirildiğini belirtti. Minimalist tasarıma sahip olan M2 MacBook Air modelinde konektörlerin çoğu gizlenmiş.

M2 MacBook Air parçalarına ayrıldı

Cihazda dikkat çeken bir diğer değişiklik ise hopalörlerin konumları. Önceki nesillerde MacBook modellerinin sol ve sağ kısmına konumlandırılan hoparlörler, M2 MacBook Air'da kasa ile ekran arasına gizlendi.

M2 MacBook Air satışa çıktı! Performansı göz doldurdu

Kompakt tasarıma sahip olan anakart, metal plakalar ile korunuyor. Metal plakalar ayrıca pasif soğutma işlevine de sahip.

Apple, bir süredir MacBook modellerinde bileşenleri anakarta lehimliyor. M2 MacBook Air modelinde de bileşenleri lehimleyen Apple, kullanıcıların onarım ve değişim işlemini yapmasını zorlaştırıyor.

M2 MacBook Air modeli, 256 GB NAND SSD yongası ile geliyor. Tek NAND yongasına sahip olan cihaz, iki NAND'li cihazlara göre yavaş SSD performansına sahip. M1 MacBook Pro modellerinde SSD okuma hızı yaklaşık 3 Gbps'e ulaşırken, M2 MacBook modellerinde ise bu değer 1.5 Gbps olarak karşımıza çıkıyor.

M2 MacBook Air, yeni bir Thunderbolt 3 sürücüsü ile Wi-Fi ve Bluetooth için bir USI yongasına sahip. Bununla birlikte yeni modelde 52.6 Wh batarya mevcut.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji M2 MacBook Air parçalarına ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: M2 MacBook Air parçalarına ayrıldı - Son Dakika
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