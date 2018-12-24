M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Arıza Meydana Geldi
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IHAAW072232-GEN/24-12-2018- M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldi 24.12.2018 07: 22: 32 TSI NNNN.
IHAAW072232-GEN/24-12-2018
- M2 Yenikapı- Hacıosman
metro hattında arıza meydana geldi 24.12.2018 07: 22: 32 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:28 Kaynak: İHA
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