Son Dakika Haberleri: M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Arıza Meydana Geldi

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Arıza Meydana Geldi

20 dakika önce

IHAAW072232-GEN/24-12-2018- M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldi 24.12.2018 07: 22: 32 TSI NNNN.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Arıza Meydana Geldi, System.String[]
IHAAW072232-GEN/24-12-2018

- M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattında arıza meydana geldi 24.12.2018 07: 22: 32 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:28 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Hacıosman, Güncel
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