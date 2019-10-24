M3 para arzı 2,5 trilyon oldu
50 dakika önce
TCMB verilerine göre, 18 Ekim'de M3 para arzı yüzde 1,3 artışla 2 trilyon 466,6 milyar lira oldu.
TCMB verilerine göre, 18 Ekim'de M3 para arzı yüzde 1,3 artışla 2 trilyon 466,6 milyar lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:14
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