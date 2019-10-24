Son Dakika Haberleri: M3 para arzı 2,5 trilyon oldu
Son Dakika Ekonomi M3 para arzı 2,5 trilyon oldu

M3 para arzı 2,5 trilyon oldu

50 dakika önce

TCMB verilerine göre, 18 Ekim'de M3 para arzı yüzde 1,3 artışla 2 trilyon 466,6 milyar lira oldu.

M3 para arzı 2,5 trilyon oldu, System.String[]

TCMB verilerine göre, 18 Ekim'de M3 para arzı yüzde 1,3 artışla 2 trilyon 466,6 milyar lira oldu.

TCMB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:14 
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