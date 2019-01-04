Son Dakika Haberleri: M3 Para Arzı Arttı

M3 Para Arzı Arttı

35 dakika önce

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,34 artarak 1 trilyon 988,3 milyar lira seviyesine yükseldi.

M3 Para Arzı Arttı, System.String[]
En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,34 artarak 1 trilyon 988,3 milyar lira seviyesine yükseldi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 28 Aralık'ta M3 para arzı, yüzde 0,34 artışla 1 trilyon 988 milyar 293 milyon 250 bin liraya çıktı.


M3 para arzı, 21 Aralık ile biten haftada 1 trilyon 981 milyar 466 milyon 479 bin lira seviyesinde bulunuyordu.


Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,51 artarak 175 milyar 742 milyon 871 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,37 yükselerek 213 milyar 410 milyon 632 bin lira düzeyinde gerçekleşti.


Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,15 azalışla 797 milyar 310 milyon 452 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,19 düşüşle 630 milyar 755 milyon 14 bin lira oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:00 Kaynak: AA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, Ekonomi
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