Son Dakika Haberleri: M3 Para Arzı Arttı

M3 Para Arzı Arttı

1 saat önce

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,39 artarak 2 trilyon 8,9 milyar lira seviyesine yükseldi.

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En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,39 artarak 2 trilyon 8,9 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 25 Ocak'ta M3 para arzı, yüzde 0,39 artışla 2 trilyon 8 milyar 891 milyon 228 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, 18 Ocak'ta 2 trilyon 1 milyar 133 milyon 485 bin lira seviyesinde bulunuyordu.


Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,25 artarak 168 milyar 116 milyon 412 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,16 yükselişle 218 milyar 21 milyon 811 bin lira düzeyinde gerçekleşti.


Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,23 yükselişle 801 milyar 203 milyon 319 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,49 gerileyerek 650 milyar 213 milyon 239 bin lira oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:22 Kaynak: AA

Ekonomi
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