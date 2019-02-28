Son Dakika Haberleri: M3 Para Arzı Arttı

M3 Para Arzı Arttı

59 dakika önce

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,44 artarak 2 trilyon 38,6 milyar lira seviyesine yükseldi.

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En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,44 artarak 2 trilyon 38,6 milyar lira seviyesine yükseldi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 22 Şubat'ta M3 para arzı, yüzde 0,44 artışla 2 trilyon 38 milyar 57 milyon 864 bin liraya çıktı.


M3 para arzı, 15 Şubat'ta 2 trilyon 29 milyar 142 milyon 135 bin lira seviyesinde bulunuyordu.


Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,17 azalarak 174 milyar 104 milyon 820 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,40 yükselişle 224 milyar 329 milyon 652 bin lira düzeyinde gerçekleşti.


Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,75 azalarak 780 milyar 774 milyon 284 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,01 yükselerek 671 milyar 731 milyon 668 bin lira oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:43 Kaynak: AA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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