Son Dakika Haberleri: M3 Para Arzı Arttı

M3 Para Arzı Arttı

1 saat önce

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,90 artarak 2 trilyon 142,7 milyar lira seviyesine yükseldi.

M3 Para Arzı Arttı, System.String[]
En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,90 artarak 2 trilyon 142,7 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 22 Mart'ta M3 para arzı, yüzde 0,90 artışla 2 trilyon 142 milyar 671 milyon 384 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, 15 Mart'ta 2 trilyon 123 milyar 549 milyon 292 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,27 artarak 184 milyar 627 milyon 548 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 2,49 artışla 241 milyar 536 milyon 962 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,09 artarak 780 milyar 345 milyon 166 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,15 yükselerek 726 milyar 342 milyon 328 bin lira oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:57 Kaynak: AA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 22 Mart, Ekonomi
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