Son Dakika Haberleri: M3 para arzı arttı
Son Dakika Ekonomi Haber

M3 para arzı arttı

1 saat önce

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,19 artarak 2 trilyon 248 milyar lira seviyesine çıktı.

M3 para arzı arttı, System.String[]
En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,19 artarak 2 trilyon 248 milyar lira seviyesine çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 12 Temmuz'da M3 para arzı, yüzde 1,19 artışla 2 trilyon 247 milyar 971 milyon 517 bin liraya yükseldi. M3 para arzı, 5 Temmuz'da 2 trilyon 221 milyar 626 milyon 942 bin lira seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,62 artarak 180 milyar 999 milyon 249 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 2,01 artışla 279 milyar 541 milyon 58 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,87 artışla 792 milyar 694 milyon 907 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 1,25 yükselerek 765 milyar 84 milyon 76 bin lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazak milyarderin yüzen sarayı Kuşadası'nda 2 milyon liralık yakıt aldı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı ABD'de Türkiye'ye yaptırım uygulanması için karar tasarısı hazırlandığı iddia edildi ATO Başkanı Baran'dan Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması talebine itiraz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 17:03:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: M3 para arzı arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]