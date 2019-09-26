Son Dakika Haberleri: M3 para arzı arttı
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M3 para arzı arttı

2 gün önce

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,65 artarak 2 trilyon 389,6 milyar lira seviyesine yükseldi.

M3 para arzı arttı, System.String[]

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,65 artarak 2 trilyon 389,6 milyar lira seviyesine yükseldi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 20 Eylül'de M3 para arzı, yüzde 0,65 artışla 2 trilyon 389 milyar 642 milyon 399 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 13 Eylül'de 2 trilyon 374 milyar 246 milyon 953 bin lira seviyesinde bulunuyordu.


Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 6 artarak 208 milyar 827 milyon 510 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı de yüzde 0,67 artışla 298 milyar 96 milyon 800 bin lira düzeyinde gerçekleşti.


Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,17 yükselişle 845 milyar 552 milyon 642 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,23 azalışla 791 milyar 453 milyon 132 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:08 Kaynak: AA
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