Son Dakika Haberleri: M3 para arzı arttı
Son Dakika Ekonomi M3 para arzı arttı

M3 para arzı arttı

1 saat önce

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,9 artarak 2 trilyon 435,2 milyar lira seviyesine yükseldi.

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En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,9 artarak 2 trilyon 435,2 milyar lira seviyesine yükseldi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:07 
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