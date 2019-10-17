M3 para arzı arttı
1 saat önce
En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,9 artarak 2 trilyon 435,2 milyar lira seviyesine yükseldi.
En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,9 artarak 2 trilyon 435,2 milyar lira seviyesine yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:07
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