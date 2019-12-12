M3 para arzı arttı - Son Dakika
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M3 para arzı arttı

6 saat önce

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,50 artarak 2 trilyon 486,8 milyar liraya yükseldi.

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En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,50 artarak 2 trilyon 486,8 milyar liraya yükseldi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 6 Aralık'ta M3 para arzı, yüzde 0,50 artışla 2 trilyon 486 milyar 838 milyon 351 bin lira oldu. M3 para arzı, 29 Kasım'da 2 trilyon 474 milyar 425 milyon 217 bin lira seviyesinde bulunuyordu.


Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,85 azalarak 215 milyar 945 milyon 8 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 0,17 düşüşle 310 milyar 305 milyon 727 bin lira düzeyinde gerçekleşti.


Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 1,73 artarak 897 milyar 418 milyon 586 bin lira, vadeli YP mevduatı yüzde 0,32 yükselerek 799 milyar 355 milyon 863 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:44 Kaynak: AA
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