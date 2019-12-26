M3 para arzı arttı - Son Dakika
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M3 para arzı arttı

6 saat önce

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,98 artarak 2 trilyon 556,8 milyar liraya yükseldi.

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En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,98 artarak 2 trilyon 556,8 milyar liraya yükseldi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 20 Aralık'ta M3 para arzı, yüzde 1,98 artışla 2 trilyon 556 milyar 831 milyon 37 bin lira oldu. M3 para arzı, 13 Aralık'ta 2 trilyon 507 milyar 238 milyon 205 bin lira seviyesinde bulunuyordu.


Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 7,28 artarak 239 milyar 579 milyon 953 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 2,64 yükselişle 319 milyar 738 milyon 689 bin lira düzeyinde gerçekleşti.


Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 1,06 artışla 918 milyar 100 milyon 533 bin lira, vadeli YP mevduatı yüzde 1,89 yükselerek 817 milyar 863 milyon 621 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:48 Kaynak: AA
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