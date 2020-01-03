M3 para arzı arttı - Son Dakika
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M3 para arzı arttı

6 saat önce

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,72 artarak 2 trilyon 575,2 milyar liraya yükseldi.

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En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,72 artarak 2 trilyon 575,2 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 27 Aralık'ta M3 para arzı, yüzde 0,72 artışla 2 trilyon 575 milyar 172 milyon 748 bin lira oldu. M3 para arzı, 20 Aralık'ta 2 trilyon 556 milyar 831 milyon 61 bin lira seviyesinde bulunuyordu.


Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,65 artarak 245 milyar 924 milyon 314 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 0,68 yükselişle 321 milyar 901 milyon 764 bin lira düzeyinde gerçekleşti.


Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 1 artışla 927 milyar 292 milyon 918 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,05 azalışla 817 milyar 417 milyon 12 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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