M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,78 artışla 2 trilyon 595,2 milyar liraya yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 24 Ocak'ta M3 para arzı, yüzde 0,78 yükselişle 2 trilyon 595 milyar 184 milyon 39 bin lira oldu.

M3 para arzı, 17 Ocak'ta 2 trilyon 575 milyar 126 milyon 406 bin lira seviyesinde bulunuyordu.



Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,18 artarak 251 milyar 200 milyon 429 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 1,92 yükselişle 335 milyar 499 milyon 931 bin lira düzeyinde gerçekleşti.



Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,71 artışla 928 milyar 632 milyon 346 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,23 azalışla 818 milyar 15 milyon 584 bin lira oldu.