M3 para arzı arttı - Son Dakika
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M3 para arzı arttı

7 saat önce

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,65 artışla 2 trilyon 627,4 milyar liraya yükseldi.

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En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,65 artışla 2 trilyon 627,4 milyar liraya yükseldi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre 14 Şubat'ta M3 para arzı, yüzde 0,65 yükselişle 2 trilyon 627 milyar 367 milyon 579 bin liraya ulaştı.

M3 para arzı, 7 Şubat'ta 2 trilyon 610 milyar 500 milyon 76 bin lira seviyesinde bulunuyordu.


Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,49 artarak 254 milyar 887 milyon 98 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,66 yükselişle 345 milyar 932 milyon 809 bin lira düzeyinde gerçekleşti.


Vadeli TL mevduatı, yatay bir seyirle 936 milyar 8 milyon 23 bin lira, vadeli YP mevduatı yüzde 1,04 artışla 829 milyar 540 milyon 912 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 14 şubat, Banka, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:50 Kaynak: AA
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