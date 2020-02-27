M3 para arzı arttı - Son Dakika
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M3 para arzı arttı

6 saat önce

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,79 artışla 2 trilyon 648,2 milyar liraya yükseldi.

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En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,79 artışla 2 trilyon 648,2 milyar liraya yükseldi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 21 Şubat'ta M3 para arzı, yüzde 0,79 yükselişle 2 trilyon 648 milyar 184 milyon 558 bin liraya ulaştı.

M3 para arzı, 14 Şubat'ta 2 trilyon 627 milyar 367 milyon 579 bin lira seviyesinde bulunuyordu.


Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,22 artarak 260 milyar 558 milyon 240 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı yüzde 3,37 yükselişle 357 milyar 593 milyon 612 bin lira düzeyinde gerçekleşti.


Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,93 düşüşle 927 milyar 313 milyon 551 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,93 artışla 837 milyar 271 milyon 774 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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