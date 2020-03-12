M3 para arzı arttı - Son Dakika
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M3 para arzı arttı

6 saat önce

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,10 artışla 2 trilyon 671,3 milyar liraya yükseldi.

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En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,10 artışla 2 trilyon 671,3 milyar liraya yükseldi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 6 Mart'ta M3 para arzı, yüzde 0,10 yükselişle 2 trilyon 671 milyar 314 milyon 723 bin liraya ulaştı.


M3 para arzı, 28 Şubat'ta 2 trilyon 668 milyar 567 milyon 669 bin lira seviyesinde bulunuyordu.


Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,95 azalarak 256 milyar 407 milyon 368 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı yüzde 0,55 düşüşle 374 milyar 398 milyon 149 bin lira düzeyinde gerçekleşti.


Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,92 artışla 926 milyar 77 milyon 156 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,28 azalışla 843 milyar 929 milyon 560 bin lira oldu.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:54 Kaynak: AA
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