M3 para arzı arttı - Son Dakika
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M3 para arzı arttı

15 dakika önce

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 3,05 artışla 2 trilyon 961,8 milyar liraya yükseldi.

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En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 3,05 artışla 2 trilyon 961,8 milyar liraya yükseldi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 17 Nisan'da M3 para arzı, yüzde 3,05 yükselişle 2 trilyon 961 milyar 813 milyon 449 bin liraya ulaştı. M3 para arzı, 10 Nisan'da 2 trilyon 874 milyar 274 milyon 399 bin lira seviyesinde bulunuyordu.


Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 10,06 artarak 318 milyar 426 milyon 260 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı yüzde 5 artışla 443 milyar 169 milyon 492 bin lira düzeyinde gerçekleşti.


Vadeli TL mevduatı, yüzde 1,43 artışla 1 trilyon 4 milyar 811 milyon 856 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 1,72 yükselişle 899 milyar 465 milyon 678 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 02:54 Kaynak: AA

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