M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,91 artışla 3 trilyon 99,1 milyar liraya yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 8 Mayıs'ta M3 para arzı, yüzde 1,91 yükselişle 3 trilyon 99 milyar 54 milyon 364 bin liraya ulaştı. M3 para arzı, 30 Nisan'da 3 trilyon 41 milyar 71 milyon 567 bin lira seviyesinde bulunuyordu.



Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,22 azalarak 348 milyar 103 milyon 540 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 6,16 artışla 483 milyar 317 milyon 848 bin lira düzeyinde gerçekleşti.



Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,42 düşüşle 1 trilyon 16 milyar 571 milyon 279 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,80 yükselişle 910 milyar 421 milyon 792 bin lira oldu.