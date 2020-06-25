M3 para arzı arttı - Son Dakika

M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,38 artışla 3 trilyon 134,6 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,38 artışla 3 trilyon 134,6 milyar liraya yükseldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.


Buna göre, 19 Haziran'da M3 para arzı, yüzde 1,38 artışla 3 trilyon 134 milyar 625 milyon 723 bin liraya yükseldi. M3 para arzı, 12 Haziran'da 3 trilyon 91 milyar 917 milyon 284 bin lira seviyesinde bulunuyordu.


Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 4,81 artarak 370 milyar 37 milyon 473 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 1,29 yükselerek 511 milyar 531 milyon 262 bin lira düzeyinde gerçekleşti.


Vadeli TL mevduatı, yüzde 2,48 artışla 1 trilyon 45 milyar 505 milyon 12 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,28 düşüşle 861 milyar 301 milyon 269 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:47 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi M3 para arzı arttı - Son Dakika Ekonomi

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