M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,37 artışla 3 trilyon 146,3 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, 26 Haziran'da M3 para arzı, yüzde 0,37 artışla 3 trilyon 146 milyar 290 milyon 744 bin liraya yükseldi. M3 para arzı, 19 Haziran'da 3 trilyon 134 milyar 625 milyon 681 bin lira seviyesinde bulunuyordu.



Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,47 artarak 375 milyar 475 milyon 443 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 0,87 yükselerek 516 milyar 5 milyon 803 bin lira düzeyinde gerçekleşti.



Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,51 artışla 1 trilyon 50 milyar 844 milyon 725 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,12 düşüşle 860 milyar 224 milyon 943 bin lira oldu.