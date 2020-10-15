M3 para arzı arttı - Son Dakika

M3 para arzı arttı

15.10.2020 14:41
M3 para arzı arttı, System.String[]

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 433,6 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 433,6 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 9 Ekim itibarıyla M3 para arzı, yüzde 1,62 artışla 3 trilyon 433 milyar 610 milyon 583 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 2 Ekim'de 3 trilyon 379 milyar 27 milyon 314 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,23 artışla 332 milyar 334 milyon 196 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı yüzde 2,11 yükselişle 702 milyar 149 milyon 146 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,46 artarak 1 trilyon 81 milyar 908 milyon 716 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 3,2 yükselerek 1 trilyon 9 milyar 575 milyon 188 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, TCMB, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi M3 para arzı arttı - Son Dakika Ekonomi

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