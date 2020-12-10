M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 469,8 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 4 Aralık itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,37 artışla 3 trilyon 469 milyar 760 milyon 574 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 27 Kasım'da 3 trilyon 456 milyar 911 milyon 526 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 4,13 azalarak 295 milyar 499 milyon 921 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,75 artışla 768 milyar 755 milyon 806 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 1,64 yükselişle 1 trilyon 85 milyar 465 milyon 801 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,86 artışla 1 trilyon 39 milyar 528 milyon 228 bin lira oldu.