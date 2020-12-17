M3 para arzı arttı - Son Dakika

M3 para arzı arttı

17.12.2020 14:47
M3 para arzı arttı, System.String[]

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 477,3 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 477,3 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 11 Aralık itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,23 artışla 3 trilyon 477 milyar 342 milyon 139 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 4 Aralık'ta 3 trilyon 469 milyar 411 milyon 39 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,56 azalarak 293 milyar 835 milyon 510 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,37 gerileyerek 765 milyar 875 milyon 115 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,93 artışla 1 trilyon 95 milyar 553 milyon 829 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,54 yükselişle 1 trilyon 44 milyar 768 milyon 614 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, Banka, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi M3 para arzı arttı - Son Dakika Ekonomi


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