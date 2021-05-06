M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 665 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 30 Nisan itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,12 artışla 3 trilyon 664 milyar 922 milyon 921 bin lira oldu. M3 para arzı, 22 Nisan'da 3 trilyon 660 milyar 712 milyon 293 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,72 artarak 336 milyar 685 milyon 384 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 0,51 artışla 754 milyar 705 milyon 760 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,65 azalışla 1 trilyon 211 milyar 385 milyon 608 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,15 yükselişle 1 trilyon 75 milyar 513 milyon 142 bin lira oldu.