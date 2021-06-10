M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 842,6 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 4 Haziran itibarıyla M3 para arzı, yüzde 1,16 artışla 3 trilyon 842 milyar 551 milyon 351 bin lira oldu. M3 para arzı, 28 Mayıs'ta 3 trilyon 798 milyar 440 milyon 880 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,01 azalarak 342 milyar 607 milyon 335 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,95 artışla 808 milyar 739 milyon 920 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,62 artışla 1 trilyon 237 milyar 875 milyon 86 bin liraya, vadeli YP mevduatı da yüzde 2,02 yükselişle 1 trilyon 143 milyar 882 milyon 275 bin liraya ulaştı.