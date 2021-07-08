M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 890,2 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 2 Temmuz itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,01 artışla 3 trilyon 890 milyar 227 milyon 756 bin lira oldu. M3 para arzı, 25 Haziran'da 3 trilyon 889 milyar 644 milyon 756 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,48 azalarak 354 milyar 374 milyon 617 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 0,07 gerileyerek 810 milyar 799 milyon 3 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,44 artışla 1 trilyon 267 milyar 529 milyon 420 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,02 yükselişle 1 trilyon 141 milyar 305 milyon 604 bin lira oldu.