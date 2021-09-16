M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, 10 Eylül itibarıyla 4 trilyon 9 milyar liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 10 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla M3 para arzı yüzde 1,47 artışla 4 trilyon 8 milyar 994 milyon 435 bin lira oldu. M3 para arzı, 3 Eylül'de 3 trilyon 950 milyar 889 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde vadesiz TL mevduatı, yüzde 1,31 artışla 361 milyar 770 milyon 332 bin liraya, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 2,37 yükselerek 853 milyar 176 milyon 302 bin liraya çıktı.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,42 artarak 1 trilyon 319 milyar 962 milyon 988 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 2,50 yükselişle 1 trilyon 153 milyar 626 milyon 201 bin lira düzeyinde gerçekleşti.