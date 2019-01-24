Son Dakika Haberleri: M3 Para Arzı Azaldı

M3 Para Arzı Azaldı

1 saat önce

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,39 azalarak 2 trilyon 1,1 milyar lira seviyesine geriledi.

M3 Para Arzı Azaldı, System.String[]
En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,39 azalarak 2 trilyon 1,1 milyar lira seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 18 Ocak'ta M3 para arzı, yüzde 0,39 azalışla 2 trilyon 1 milyar 133 milyon 485 bin liraya indi.

M3 para arzı, 11 Ocak 2019'da 2 trilyon 8 milyar 927 milyon 104 bin lira seviyesinde bulunuyordu.


Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,71 artarak 162 milyar 826 milyon 889 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,36 yükselişle 215 milyar 515 milyon 547 bin lira düzeyinde gerçekleşti.


Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,88 azalışla 799 milyar 400 milyon 295 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,36 gerileyerek 653 milyar 383 milyon 536 bin lira oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:56 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borsa İstanbul Dünyanın En Fazla Kazandıran Piyasası Oldu Merkez Bankası Toplam Rezervleri Arttı

Konkordato Talebi Reddedilen Pamukkale, Resmen İflas Etti Dünya Bu Lezzetin Peşinde! Afyon Lokumu 4 Kıtadan 50 Ülkeye İhraç Ediliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 15:59:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: M3 Para Arzı Azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]