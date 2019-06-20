Son Dakika Haberleri: M3 para arzı azaldı
Son Dakika Ekonomi Haber

M3 para arzı azaldı

5 dakika önce

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,59 azalarak 2 trilyon 260,5 milyar lira seviyesine geriledi.

M3 para arzı azaldı, System.String[]
En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,59 azalarak 2 trilyon 260,5 milyar lira seviyesine geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 14 Haziran'da M3 para arzı, yüzde 0,59 azalışla 2 trilyon 260 milyar 479 milyon 745 bin liraya indi. M3 para arzı, 7 Haziran'da 2 trilyon 273 milyar 956 milyon 106 bin lira seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,49 artarak 177 milyar 886 milyon 507 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 2,13 azalışla 279 milyar 975 milyon 663 bin lira düzeyinde gerçekleşti.
Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,30 gerileyerek 773 milyar 506 milyon 48 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,49 azalarak 791 milyar 879 milyon 170 bin lira oldu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:52 Kaynak: AA
14 haziran, TCMB, türkiye cumhuriyet merkez bankası, haziran, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üniversiteli kızlara cinsel organını gösteren sapıktan iğrenç savunma: Karım gidince boşluğa düştüm Metropoll'den 23 Haziran İstanbul seçimi için son anket sonucu: Fark açılıyor Çin: Eski İnterpol Başkanı Meng Hongwei rüşvet aldığını itiraf etti DenizBank, QNB Finansbank ve TEB, tek ATM'de birleşti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 14:57:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: M3 para arzı azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]