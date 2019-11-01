M3 para arzı azaldı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,75 azalarak 2 trilyon 448,2 milyar liraya geriledi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 25 Ekim'de M3 para arzı, yüzde 0,75 azalışla 2 trilyon 448 milyar 218 milyon 564 bin liraya düştü. M3 para arzı, 18 Ekim'de 2 trilyon 466 milyar 618 milyon 48 bin lira seviyesinde bulunuyordu.



Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,64 azalarak 217 milyar 309 milyon 433 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,75 azalışla 305 milyar 378 milyon 889 bin lira düzeyinde gerçekleşti.



Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,78 artışla 865 milyar 756 milyon 942 bin lira, vadeli YP mevduatı yüzde 2,71 düşerek 804 milyar 813 milyon 100 bin lira oldu.