M3 para arzı azaldı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,4 azalarak 2 trilyon 438,5 milyar liraya geriledi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 1 Kasım'da M3 para arzı, yüzde 0,4 azalışla 2 trilyon 438 milyar 543 milyon 531 bin liraya düştü. M3 para arzı, 25 Ekim'de 2 trilyon 448 milyar 218 milyon 564 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,71 azalarak 213 milyar 588 milyon 855 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,31 azalışla 304 milyar 436 milyon 99 bin lira düzeyinde gerçekleşti.



Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,24 artarak 867 milyar 874 milyon 757 bin lira, vadeli YP mevduatı yüzde 0,93 düşerek 797 milyar 326 milyon 333 bin lira oldu.