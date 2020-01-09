M3 para arzı azaldı - Son Dakika
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M3 para arzı azaldı

6 saat önce

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,22 düşüşle 2 trilyon 569,5 milyar liraya geriledi.

M3 para arzı azaldı, System.String[]

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,22 düşüşle 2 trilyon 569,5 milyar liraya geriledi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 3 Ocak'ta M3 para arzı, yüzde 0,22 azalışla 2 trilyon 569 milyar 539 milyon 711 bin lira oldu. M3 para arzı, 27 Aralık'ta 2 trilyon 575 milyar 172 milyon 748 bin lira seviyesinde bulunuyordu.


Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 4,54 azalarak 234 milyar 763 milyon 310 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,30 yükselişle 322 milyar 864 milyon 576 bin lira düzeyinde gerçekleşti.


Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,03 azalışla 926 milyar 997 milyon 323 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,82 artışla 824 milyar 141 milyon 520 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:48 Kaynak: AA
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