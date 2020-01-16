M3 para arzı azaldı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,71 düşüşle 2 trilyon 551,3 milyar liraya geriledi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 10 Ocak'ta M3 para arzı, yüzde 0,71 azalışla 2 trilyon 551 milyar 346 milyon 635 bin lira oldu.

M3 para arzı, 3 Ocak'ta 2 trilyon 569 milyar 562 milyon 54 bin lira seviyesinde bulunuyordu.



Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,41 azalarak 231 milyar 450 milyon 449 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,68 yükselişle 325 milyar 48 milyon 747 bin lira düzeyinde gerçekleşti.



Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,74 azalışla 920 milyar 145 milyon 77 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,64 düşüşle 818 milyar 851 milyon 255 bin lira oldu.