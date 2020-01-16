M3 para arzı azaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi M3 para arzı azaldı - Son Dakika Ekonomi

M3 para arzı azaldı

6 saat önce

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,71 düşüşle 2 trilyon 551,3 milyar liraya geriledi.

M3 para arzı azaldı, System.String[]

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,71 düşüşle 2 trilyon 551,3 milyar liraya geriledi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 10 Ocak'ta M3 para arzı, yüzde 0,71 azalışla 2 trilyon 551 milyar 346 milyon 635 bin lira oldu.

M3 para arzı, 3 Ocak'ta 2 trilyon 569 milyar 562 milyon 54 bin lira seviyesinde bulunuyordu.


Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,41 azalarak 231 milyar 450 milyon 449 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,68 yükselişle 325 milyar 48 milyon 747 bin lira düzeyinde gerçekleşti.


Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,74 azalışla 920 milyar 145 milyon 77 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,64 düşüşle 818 milyar 851 milyon 255 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar güne nasıl başladı? İşte son durum
Arkadaşının kapısına, "Mahrem görüntülerin elimde" yazılı not bırakıp 350 bin lira para istedi Arjantin'den getirdiği eriğin kilosunu bin TL'ye satıyor Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Ümmü Gülsüm Genç, sahte hesap konusunda uyardı

Son Dakika Haberleri
20:30 Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika Ekonomi
19:40 Borsa İstanbul'dan üç rekor - Son Dakika Ekonomi
19:18 ABD'den Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi: Süre azalıyor - Son Dakika Ekonomi
18:42 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:37 Samsun'un "cazibe merkezlerine" 10 milyon TL hibe - Son Dakika Ekonomi
17:05 İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğin 1 lira 50 kuruş olmasını talep etti - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 21:53:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: M3 para arzı azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]