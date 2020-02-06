M3 para arzı azaldı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,06 azalışla 2 trilyon 593,8 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 31 Ocak'ta M3 para arzı, yüzde 0,06 düşüşle 2 trilyon 593 milyar 801 milyon 907 bin lira oldu.



M3 para arzı, 24 Ocak'ta 2 trilyon 595 milyar 281 milyon 989 bin lira seviyesinde bulunuyordu.



Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,95 artarak 258 milyar 612 milyon 171 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 0,35 düşüşle 334 milyar 323 milyon 460 bin lira düzeyinde gerçekleşti.



Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,59 azalışla 923 milyar 114 milyon 545 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,23 artışla 819 milyar 990 milyon 87 bin lira oldu.