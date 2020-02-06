M3 para arzı azaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi M3 para arzı azaldı - Son Dakika Ekonomi

M3 para arzı azaldı

6 saat önce

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,06 azalışla 2 trilyon 593,8 milyar liraya geriledi.

M3 para arzı azaldı, System.String[]

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,06 azalışla 2 trilyon 593,8 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 31 Ocak'ta M3 para arzı, yüzde 0,06 düşüşle 2 trilyon 593 milyar 801 milyon 907 bin lira oldu.


M3 para arzı, 24 Ocak'ta 2 trilyon 595 milyar 281 milyon 989 bin lira seviyesinde bulunuyordu.


Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,95 artarak 258 milyar 612 milyon 171 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 0,35 düşüşle 334 milyar 323 milyon 460 bin lira düzeyinde gerçekleşti.


Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,59 azalışla 923 milyar 114 milyon 545 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,23 artışla 819 milyar 990 milyon 87 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe, 1.5 yılda 600 milyon TL harcadı ama sol bek almadı
Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Kazayla gündeme gelen Pegasus, 2019 yılının ilk yarısında 13 milyon 860 bin yolcu taşıdı Bursa'da suya yapılan zamlar ertelendi! Ocak'ta tahsil edilen tutarlar, Şubat faturasından düşecek

Son Dakika Haberleri
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile ilk kez görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket
21:25 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 21:59:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: M3 para arzı azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]