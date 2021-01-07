M3 para arzı azaldı - Son Dakika

M3 para arzı azaldı

07.01.2021 14:57
M3 para arzı azaldı, System.String[]

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 418,6 milyar liraya düştü.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 418,6 milyar liraya düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 31 Aralık 2020 itibarıyla M3 para arzı, yüzde 1,47 azalışla 3 trilyon 418 milyar 597 milyon 200 bin liraya geriledi. M3 para arzı, 25 Aralık 2020'de 3 trilyon 469 milyar 682 milyon 819 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,79 artarak 304 milyar 79 milyon 174 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 2,16 gerileyerek 740 milyar 708 milyon 585 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,97 artışla 1 trilyon 122 milyar 878 milyon 992 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 4,18 azalarak 982 milyar 302 milyon 832 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, Banka, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi M3 para arzı azaldı - Son Dakika Ekonomi


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