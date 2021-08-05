M3 para arzı azaldı

En geniş tanımlı para arzı M3, 30 Temmuz itibarıyla 3 trilyon 938 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 30 Temmuz itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,49 azalışla 3 trilyon 938 milyar 140 milyon 366 bin lira oldu. M3 para arzı, 19 Temmuz'da 3 trilyon 957 milyar 641 milyon 399 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, yüzde 0,47 azalarak 374 milyar 302 milyon 721 bin liraya inerken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 2,07 yükselerek 826 milyar 772 milyon 259 bin liraya çıktı.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,21 azalışla 1 trilyon 278 milyar 160 milyon 959 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,79 gerileyişle 1 trilyon 132 milyar 348 milyon 171 bin lira düzeyinde gerçekleşti.