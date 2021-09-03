M3 para arzı azaldı

En geniş tanımlı para arzı M3, 27 Ağustos itibarıyla 3 trilyon 944,8 milyar liraya düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 27 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla M3 para arzı yüzde 0,15 düşüşle 3 trilyon 944 milyar 782 milyon 834 bin lira oldu. M3 para arzı, 20 Ağustos'ta 3 trilyon 950 milyar 835 milyon 911 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde vadesiz TL mevduatı, yüzde 0,54 düşüşle 363 milyar 845 milyon 695 bin liraya gerilerken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,89 yükselişle 843 milyar 922 milyon 444 bin liraya çıktı.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,15 azalışla 1 trilyon 294 milyar 313 milyon 444 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,87 gerileyerek 1 trilyon 121 milyar 356 milyon 866 bin lira düzeyinde gerçekleşti.