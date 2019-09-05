Son Dakika Haberleri: M3 para arzı yüzde 0,45 arttı
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M3 para arzı yüzde 0,45 arttı

3 saat önce

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,45 artarak 2 trilyon 366,7 milyar lira seviyesine yükseldi.

M3 para arzı yüzde 0,45 arttı , System.String[]

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,45 artarak 2 trilyon 366,7 milyar lira seviyesine yükseldi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:59 
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