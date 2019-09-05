M3 para arzı yüzde 0,45 arttı
3 saat önce
En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,45 artarak 2 trilyon 366,7 milyar lira seviyesine yükseldi.
En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,45 artarak 2 trilyon 366,7 milyar lira seviyesine yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:59
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