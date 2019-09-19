M3 para arzı yüzde 0,85 arttı
1 saat önce
TCMB verilerine göre, 13 Eylül'de M3 para arzı yüzde 0,85 artışla 2 trilyon 374,2 milyar lira oldu.
TCMB verilerine göre, 13 Eylül'de M3 para arzı yüzde 0,85 artışla 2 trilyon 374,2 milyar lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:15
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