Son Dakika Haberleri: M3 para arzı yüzde 0,85 arttı
Son Dakika Ekonomi Haber

M3 para arzı yüzde 0,85 arttı

1 saat önce

TCMB verilerine göre, 13 Eylül'de M3 para arzı yüzde 0,85 artışla 2 trilyon 374,2 milyar lira oldu.

M3 para arzı yüzde 0,85 arttı, System.String[]

TCMB verilerine göre, 13 Eylül'de M3 para arzı yüzde 0,85 artışla 2 trilyon 374,2 milyar lira oldu.

Eylül, TCMB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 19 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Dolar cinsi zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek faiz indirildi İBB İstanbulkart merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor 12 Dev Adam dünya sıralamasında 2 sıra yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 16:35:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: M3 para arzı yüzde 0,85 arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]